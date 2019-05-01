Hindistan'da mayın patlaması sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti

Hindustan Times gazetesi, Hindistan´ın Maharaştra eyaletinin Gadchiroli bölgesinde daha evvel yola yerleştirilmiş olan ve polis aracını hedef alan mayının infilak etmesi sonucu 16 polisin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca haberde, saldırıyı Maocu´ların düzenlediği belirtildi.

Haberde saldırıdan önce, sabah saatlerinde Kurkheda´da yine Maocular tarafından yol yapımı şantiyesinde bulunan 27 iş makinesi ve bazı araçların ateşe verildiği belirtildi.

Yerel medya, saldırının, 11 Nisan´da ulusal seçimlerin ilk aşamasında Gadchiroli bölgesindeki bir oy kullanma noktasında meydana gelen kimsenin yaralanmadığı patlamadan haftalar sonra meydana geldiğine dikkat çekti.