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Hindistan'da mayın patlaması sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da bir yola döşenen mayın, polis aracının geçişi sırasında infilak etti. Patlamada 16 polis hayatını kaybetti.

  • İHA
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Hindustan Times gazetesi, Hindistan´ın Maharaştra eyaletinin Gadchiroli bölgesinde daha evvel yola yerleştirilmiş olan ve polis aracını hedef alan mayının infilak etmesi sonucu 16 polisin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca haberde, saldırıyı Maocu´ların düzenlediği belirtildi.
 
Haberde saldırıdan önce, sabah saatlerinde Kurkheda´da yine Maocular tarafından yol yapımı şantiyesinde bulunan 27 iş makinesi ve bazı araçların ateşe verildiği belirtildi.
 
Yerel medya, saldırının, 11 Nisan´da ulusal seçimlerin ilk aşamasında Gadchiroli bölgesindeki bir oy kullanma noktasında meydana gelen kimsenin yaralanmadığı patlamadan haftalar sonra meydana geldiğine dikkat çekti.

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