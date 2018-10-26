Hindistan'da maytap imalathanesinde patlama: 8 ölü
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir maytap imalathanesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
- AA
Hindistan haber kanalı NDTV'nin haberine göre, Badaun bölgesindeki maytap imalathanesinin deposunda patlama oldu. Patlamanın etkisiyle imalathanenin çatısının uçtuğunu aktaran polis, olayda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti. Ölenlerden 2'sinin patlama esnasında işletmenin yakınlarından geçen kişiler olduğu bilgisini paylaşan polis, 7 kişinin olay yerinde, 1 kişinin de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ifade etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Olay yerinde kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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