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Hindistan’da muhalif vekilden soğan çelengi

Hindistan’ın muhalif vekillerinden Shiv Chandra Ram, artan soğan fiyatlarını protesto etmek amacıyla ülkenin Bihar eyaleti meclisine soğandan yapılmış bir çelenkle geldi.

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Bihar, giydiği soğanların modayle değil, hayat pahalılığıyla ilgili olduğunu vurguladı.  Partisinin ‘ülkenin en yoksul kesimini temsil ettiğini’ söyleyen Ram, söz konusu eylemi ‘hükümetin tutmadığı sözleri üzerine’ yapmaya karar verdiğini söyledi. Ram, yaptığı açıklamada “Artan fiyatlar insanları temel gıdalarından mahrum bırakıyor”  dedi.Ülke genelinde soğan fiyatları, bir hafta içinde yüzde 40 zamlandı. 

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