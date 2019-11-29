Hindistan’da muhalif vekilden soğan çelengi

Bihar, giydiği soğanların modayle değil, hayat pahalılığıyla ilgili olduğunu vurguladı. Partisinin ‘ülkenin en yoksul kesimini temsil ettiğini’ söyleyen Ram, söz konusu eylemi ‘hükümetin tutmadığı sözleri üzerine’ yapmaya karar verdiğini söyledi. Ram, yaptığı açıklamada “Artan fiyatlar insanları temel gıdalarından mahrum bırakıyor” dedi.Ülke genelinde soğan fiyatları, bir hafta içinde yüzde 40 zamlandı.