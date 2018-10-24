Hindistan'da muhtarlık seçiminde kavga: 6 ölü
Hindistan'ın Gucerat eyaletinde yapılan yerel seçimin ardından karşıt iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi öldü.
- AA
"Press Trust of India"nın (PTI) haberine göre, emniyet yetkilisi M.S. Bharada, yaptığı açıklamada, Kutch bölgesine bağlı Chhasra köyündeki muhtarlık seçiminin sonuçlanmasının ardından çıkan kavgada tarafların birbirine ateş açması sonucu 6 kişinin öldüğünü belirtti. Yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını aktaran Bharada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bölgeye çok sayıda polis sevk edildiğini söyledi.
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