AA 17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:23 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:23

Hindustan Times'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı afet yönetimi biriminin 12 Ağustos tarihli sel durum raporunda, 2020 muson mevsimindeki yağışların yol açtığı seller nedeniyle şu ana kadar 11 eyalette 868 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Raporda, bu sayının geçen yılın aynı döneminde 908 olduğu aktarıldı.

Ulusal Hava Durumu Tahmin Merkezinden RK Jenamani, bu yıl olağanüstü yağmurlar ve çeşitli aşırı hava olaylarına şahit olduklarını belirterek, "Örneğin, Jaipur bölgesinin bir kasabasına, 6 saat içinde metrekareye 250 milimetre yağış düştü." ifadesini kullandı.

Bu arada binlerce hektar tarım arazisinin, evlerin ve yolların zarar görmesine neden olan seller nedeniyle evsiz kalan yüz binlerce kişi barınaklara yerleştirildi.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

