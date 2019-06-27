29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7724
  • 6,5724
  • 260.43
  • 95.748
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan'da öğrencileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 11 ölü, 7 yaralı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde öğrencileri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 11 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel basındaki haberlere göre, kaza Poonch bölgesindeki tarihi Babür Yolu'nun Peer ki Gali mevkisinde meydana geldi. Bölgeye seyahat maksadıyla giden özel bir bilgisayar enstitüsünün öğrencilerini taşıyan minibüsün derin bir uçuruma yuvarlanması sonucunda, 9'u kız olmak üzere 11 öğrenci hayatını kaybetti.

Yaralanan 7 kişi Shopian bölgesindeki hastaneye kaldırıldı. Cammu ve Keşmir Valisi Satya Pal Malik, can kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirerek ölen kişilerin yakınlarına 5 yüz bin rupi verileceğini açıkladı. Hindistan'da yaşanan trafik kazalarında, her yıl yaklaşık 150 bin kişi hayatını kaybediyor.

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan KKK'nın 2228. yılını kutladı: Etkin, caydırıcı saygın...

Başkan Erdoğan KKK'nın 2228. yılını kutladı: Etkin, caydırıcı saygın...

Alman aşırı sol ile PKK iş birliği içerisinde! Türklere yönelik suçları arttı

Alman aşırı sol ile PKK iş birliği içerisinde! Türklere yönelik suçları arttı

Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Sözlerinizi yerine getirin

Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Sözlerinizi yerine getirin

Fenerbahçe'ye Konoplyanka müjdesi

Fenerbahçe'ye Konoplyanka müjdesi

ABD'den Rum yönetimine Rusya şartı!

ABD'den Rum yönetimine Rusya şartı!

Türk F-16'sı Fatih ve Barbaros'u böyle selamladı

Türk F-16'sı Fatih ve Barbaros'u böyle selamladı

Görenler şaşkına döndü! Yakalayıp teslim ettiler

Görenler şaşkına döndü! Yakalayıp teslim ettiler

ABD-İran geriliminde bir tehdit daha: Bu kez ihlal ederse...

ABD-İran geriliminde bir tehdit daha: Bu kez ihlal ederse...
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

Sır gibi saklıyorlardı... Görüntüleri ortaya çıktı!

Sır gibi saklıyorlardı... Görüntüleri ortaya çıktı!

Aşırı limonata içenler dikkat!

Aşırı limonata içenler dikkat!

'Felaket' uzaydan görüntülendi!

'Felaket' uzaydan görüntülendi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA