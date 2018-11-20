Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan'da orduya ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi

Hindistan'da orduya ait bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel basındaki haberlere göre, Maharashtra eyaletinin Wardha bölgesinde ülkenin en büyük silah stokunun bulunduğu orduya ait bir depoda patlama yaşandı.

Patlama nedeniyle 6 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

Yetkililer, patlamanın eski mühimmatların imha edilmesi sırasında olduğunu bildirdi.

Aynı depoda 2016 yılında da bir patlama meydana gelmiş, 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden ‘Ustalara Saygı Gecesi’

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden ‘Ustalara Saygı Gecesi’

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

Kandilde camiler doldu taştı

Kandilde camiler doldu taştı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA