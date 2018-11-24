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Hindistan'da otobüs kanala uçtu: 25 ölü

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde seyir halindeki bir otobüs kanala uçtu. Yaşanan kaza sebebiyle 25 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bir otobüsün kanala uçması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının öğrenci olduğu tahmin ediliyor.
 
Kaza anında araçtan atlayan bir çocuğun kurtulan tek kişi olduğu düşünülüyor.
 
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Kazanın ardından bölgedeki yerel halk müdahale edip cesetleri kendi imkanlarıyla araçtan çıkardı.

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