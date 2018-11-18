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Hindistan'da bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 12 kişi öldü

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Jankichatti'den Vikas Nagar'a gitmekte olan yolcu otobüsü 150 metre derinliğindeki uçuruma düştü.

Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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