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Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 43 yaralı

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde bir otobüsün uçuruma düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

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Hindistan basınında yer alan haberlere göre, emniyet yetkilisi Shivani Tiwari, polisin, Garhwa bölgesinin Annaraj Vadisi mevkisinde uçuruma yuvarlanan otobüste sıkışan yolcuları camları kırarak tahliye ettiğini belirtti.

Kazada hayatını kaybeden 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydeden Tiwari, 43 kişinin de otobüsten yaralı olarak çıkarıldığını ifade etti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyleyen Tiwari, kurtarma operasyonunun sürdüğünü aktardı.

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