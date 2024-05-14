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Dünya

Hindistan'da 'reklam' ölüm getirdi: 8 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı

Hindistan'ın Mumbai kentinde etkili olan toz fırtınası nedeniyle düşen reklam panosunun altında kalan 8 kişi yaşamını yitirdi, 59 kişi yaralandı.

AA14 Mayıs 2024 Salı 00:08 - Güncelleme:
Hindistan'da 'reklam' ölüm getirdi: 8 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı
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Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Mumbai kentinin Ghatkopar bölgesinde fırtına nedeniyle bir akaryakıt istasyonunun üzerine reklam panosu düştü.

REKLAM PANOSUNUN ALTINDA KALAN 8 KİŞİ ÖLDÜ

Çok sayıda aracın üzerine düşen reklam panosunun altında kalan 8 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), enkaz altında kaldığı tahmin edilen 20 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Maharaştra eyaletinin Başbakanı Eknath Shinde, yaptığı açıklamada, olayda ölenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını duyurdu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Toz fırtınasının etkisi altındaki Mumbai'de düşük görüş mesafesi nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşanmış ve trafik tıkanmıştı.

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