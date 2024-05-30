İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2024 Perşembe / 23 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3218
  • EURO
    35,0151
  • ALTIN
    2425.92
  • BIST100
    10475.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'da rekor sıcaklık nedeniyle ilk can kaybı
Dünya

Hindistan'da rekor sıcaklık nedeniyle ilk can kaybı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bu yıl sıcaklığın 52,9 dereceye yükselerek rekor seviyelere ulaşmasının ardından ilk can kaybı yaşandı. 40 yaşındaki işçinin sıcak çarpması nedeniyle öldüğü açıklandı.

IHA30 Mayıs 2024 Perşembe 10:21 - Güncelleme:
Hindistan'da rekor sıcaklık nedeniyle ilk can kaybı
ABONE OL

Hindistan'da yüksek sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiliyor. Başkent Yeni Delhi'de sıcaklıkların çarşamba günü 52,9 dereceye yükselerek rekor seviyeye ulaşmasının ardından 1 kişi hayatını kaybetti. Hindistan basınında yer alan haberlerde, bu yıl sıcaklığa bağlı yaşanan ilk ölümün dün gerçekleştiği ve 40 yaşındaki bir işçinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Delhi Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şantiyelerde su ve gölgelik alan sağlanması ve yerel saatle 15.00'e kadar ücretli izin vererek işçileri korumak için önlemler alınması talimatı verildiği bildirildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi ise, Delhi'de bugün sıcaklığın 36 derece ölçüldüğünü, hissedilen sıcaklığın ise 37.8 derece olduğunu aktardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.