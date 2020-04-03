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Dünya

Hindistan'da sağlık çalışanlarına saldırı: 2 yaralı

Hindistan'da korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına halk saldırdı. Saldırıda 2 sağlık çalışanı yaralandı.

IHA03 Nisan 2020 Cuma 22:54 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 22:54
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Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla en önde mücadele eden sağlık çalışanları dünyanın her yerinde alkışlanır ve desteklenirken, Hindistan’da halk tarafından saldırıya uğradı. Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinin en büyük kenti olan Indore’de halk sağlık çalışanlarına saldırırken, 2 sağlık çalışanı kadın yaralandı. Görgü tanıkları tarafından Sağlık çalışanlarının bölgede şüpheli korona virüs hastası olduğu bilgisini alarak, koruyucu kıyafetleri ile bölgeye geldikleri sırada bölge halkı tarafından saldırıya uğradıkları ifade edildi. Görgü tanıkları, Indore, kentinde yapılan bu saldırının sağlık çalışanlarına karşı yapılan ilk saldırı olmadığını daha önce de birçok saldırının yapıldığını ifade etti.

Hindistan’da toplam korona virüs vakası 2 bin 567’ye, hayatını kaybedenler ise 72’ye ulaştı.

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