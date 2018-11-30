Hindistan'da sahte içkiden 12 ölüm

Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee, yaptığı açıklamada, sahte içkilerin başka bölgelerden geldiğini tespit ettiklerini belirterek hastanede tedavi altında alınan 25 kişinin de durumlarının ciddi olduğunu kaydetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.