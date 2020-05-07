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Dünya

Hindistan'da sanayi tesisinden sızan kimyasal gaz nedeniyle 8 kişi öldü

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletindeki Visakhapatnam şehrinde bir sanayi tesisinden kimyasal gaz sızması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az 8 kişi öldü, 1000'in üzerinde kişi hastalandı.

AA07 Mayıs 2020 Perşembe 10:14 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 10:15
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Hint basınında yer alan haberlere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kapalı bulunan ve tekrar faaliyete geçmeye hazırlanan LG Polymers isimli şirkete ait bir sanayi tesisinden sabah erken saatlerde sentetik kimyasal stiren sızmaya başladı.

Yetkililer, sızıntının başlamasıyla 3 kilometrelik alan içerisinde yaşayan çok sayıda kişinin solunum güçlüğü, gözlerde yanma hissi ve çeşitli şikayetlerle hastanelere gitmeye çalıştığını, çoğunun yollarda baygın düştüğünü belirtti.

Yaklaşık 200 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sanayi tesisinin çevresinde yaşayanlarsa bölgeden uzaklaştırıldı.

Olayda aralarında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 8 kişi öldü, 1000'in üzerinde kişi hastalandı.

Basına yansıyan görsellerde sızıntı sebebiyle kaçmaya çalışanların baygın şekilde yerde yattığı görülüyor.

Başbakan Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın takipçisi olduklarını vurgulayarak, sızıntından etkilenenler için dua ettiğini kaydetti.

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