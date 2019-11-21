19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6931
  • 6,3174
  • 269.744
  • 106760
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan’da şaşırtan olay: Gökten ‘para yağdı’

Hindistan’ın Kalküta kentinde bir ofis binasından caddeye para saçıldı. 2000 rupiyi bulan banknotlar havada süzülürken, sokaktakiler de toplamak için sıraya girdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta’da çarşamba akşamı yaşanan olayda, Bentinck Caddesi üzerinde bulunan bir ofis binasının altıncı katından para yağmaya başladı.
 
Caddede bulunanlar kısa bir şaşkınlığın ardından atılan banknotları toplamaya çalıştı. Atılan banknotların 100 (yaklaşık 8 TL), 200 ve 500 rupi değerinde olduğu görüldü. En yüksek banknot ise 2000 rupiydi (yaklaşık 160 TL).
 
‘Para yağmurundan’ kimin sorumlu olduğu bilinmezken, bu anlara dair çekilen video sosyal medyada viral oldu.
 
Olayın, gelir dairesinden görevlilerin ofise baskın düzenlediği bir sırada gerçekleştiği iddia edildi. Ancak Gelir İstihbaratı Müdürlüğü (DRI) baskınla para yağmuru arasında bir bağlantı olmadığını belirtti.
 
DRI, vergi kaçırma iddiaları nedeniyle o katta bulunan ve ithalat-ihracatla uğraşan özel bir firmada arama gerçekleştirildiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 
(Sputnik)

Başkan Erdoğan´dan ABD´ye net uyarı: Uzlaşmaz tavır sürerse...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sınır ötesinde örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Sınır ötesinde örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Defacto

Defacto

Örgüt çözülmeye devam ediyor: Kaçıp teslim oldular

Örgüt çözülmeye devam ediyor: Kaçıp teslim oldular

Aynularap'ta terör örgütüne SİHA'lı darbe

Aynularap'ta terör örgütüne SİHA'lı darbe

Şaşırtan olay: Gökten ‘para yağdı’

Şaşırtan olay: Gökten ‘para yağdı’

ABD-Çin rekabeti Türkiye'ye yaradı: Talep patladı

ABD-Çin rekabeti Türkiye'ye yaradı: Talep patladı

Elon Musk’ın Mars roketi test sırasında patladı

Elon Musk’ın Mars roketi test sırasında patladı

Sahte profesörün foyası ortaya çıktı! Bakın kimle bağlantılıymış?

Sahte profesörün foyası ortaya çıktı! Bakın kimle bağlantılıymış?
 

POPÜLER HABERLER

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Rusya resmen şov yaptı! Peş peşe ateşlediler

Sosyal medyayı sallayan tanışma hikayesi! Elektrik almak deyimi bu tanışmadan mı çıktı?

Sosyal medyayı sallayan tanışma hikayesi! Elektrik almak deyimi bu tanışmadan mı çıktı?

Eşi açıkladı: El Chapo'nun adı marka olacak

Eşi açıkladı: El Chapo'nun adı marka olacak

82 yıldır özel olarak korunuyor! Türkiye'nin dört bir yanından toplandı...

82 yıldır özel olarak korunuyor! Türkiye'nin dört bir yanından toplandı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA