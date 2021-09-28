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Dünya

Hindistan'da selin bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 17'ye yükseldi

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yaşanan olayda son 2 günde ölü sayısı 17'ye yükseldi.

AA28 Eylül 2021 Salı 23:33 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 23:33
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Hindustan Times'ın haberine göre, ülkenin güneybatısında bulunan Maharashtra eyaletinde şiddetli yağışlar ile mücadele sürüyor.

"Gulab" kasırgasının etkisi altındaki eyaletin merkezinde 10, Vidarbha'da 6 ve Nashik'te 1 kişi şiddetli yağışların neden olduğu felaketlerde hayatını kaybetti.

Öte yandan yağışlar sonrası eyaletteki barajların neredeyse tamamında doluluk oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığı ve birçoğunun taştığı bildirildi.

Hindistan Hava Kuvvetlerine bağlı helikopterlerin de katıldığı kurtarma çalışmaları devam ederken, baraj yakınlarında çok sayıda köy tahliye edildi.

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