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Dünya

Hindistan'da şiddetli yağışlar 10 kişinin ölümüne neden oldu

Hindistan'ın Andra Pradeş ve Telangana eyaletlerinde devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi.

AA1 Eylül 2024 Pazar 20:51 - Güncelleme:
Hindistan'da şiddetli yağışlar 10 kişinin ölümüne neden oldu
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NDTV televizyonunun haberine göre, Andra Pradeş ve Telangana'da son 2 gündür süren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Andra Pradeş eyaletinin Vijayawada ilçesine bağlı Ambapuram, Nainavaram, Nunna ve Pathapadu köyleri tamamen su altında kaldı.

Yetkililer, bu köylerde yaşayanların kurtarılması ve güvenli bölgelere taşınması için arama kurtarma çalışması başlattı.

600 KİŞİ KURTARILDI

Andra Pradeş İçişleri Bakanı Vangalapudi Anitha, yaptığı açıklamada, "Şiddetli yağışlar nedeniyle şimdiye kadar 9 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerimiz 600 kişiyi mahsur kaldıkları yerlerden kurtardı." dedi.

Anitha, 5 ilçeye bağlı 294 köyden 13 bin 227 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Andra Pradeş'in NTR bölgesinde oluşan sel nedeniyle tren seferleri askıya alınırken, çeşitli istasyonlarda çok sayıda yolcu mahsur kaldı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR 2 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Umman Denizi'nde etkili Asna siklonunun gelecek 24 saat içinde batı-kuzeybatı yönünde hareket ederek Hindistan kıyılarından uzaklaşmasının beklendiğini duyurdu.

Andra Pradeş'in kuzeyi ve Odişa eyaletinin güney kıyıları üzerinde etkisini sürdüren Asna siklonu, son 2 gündür şiddetli yağışlara neden oluyor.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Telangana'da, Haydarabad ve eyaletin diğer bölgelerini etkisi altına alan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Şiddetli yağışların ardından bazı bölgelerde dereler taştı ve sel suları köyler arasındaki yol bağlantılarını kopardı.

Hammam ve Nalgonda bölgelerinde de evleri su bastı. Mahabubabad bölgesinde sel suyuna kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

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