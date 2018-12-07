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Hindistan'da son 10 yılda 384 kaplan öldürüldü

Hindistan'da son 10 yılda 384 kaplanın öldürüldüğü belirtildi.

  • AA
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Ülke basınında yer alan habere göre, Yaban Hayatı Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 2008-2018 yılları arasında 384 kaplanın avcılar tarafından öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, bu dönemde 961 kişinin de kaçak avcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı vurgulandı.

Ülkedeki kaplan turizmi nedeniyle insanların kaplanların yaşam alanlarına daha fazla girdiği ve kaplanların da insanlara alıştığı, bunun da onların daha kolay avlanmasına yol açtığı kaydediliyor.

Hindistan'da 1900'lü yılların başında yaklaşık 100 bin kaplan yaşıyordu. 2016'da yürütülen bir çalışmaya göre, ülkede yaklaşık 2 bin 300 kaplanın yaşadığı tahmin ediliyor.

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