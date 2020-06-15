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Dünya

Hindistan'da son 24 saatte 11 bin 502 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 325 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 502 yeni vaka tespit edildi.

AA15 Haziran 2020 Pazartesi 11:29 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 11:38
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NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 bin 502 kişide daha Kovid-19'a rastlandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 332 bin 424'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 325 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 520'ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede şimdiye kadar virüs bulaşan 169 bin 798 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

- DÜNYADA EN FAZLA VAKA GÖRÜLEN 4. ÜLKE

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4. ülke konumunda bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyonu aşarken, yaklaşık 436 bin kişi hayatını kaybetti.

Nadir görülüyor... Saniye saniye kaydedildi!

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