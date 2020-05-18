AA 18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:13 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:13

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 5 bin 242 Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 96 bin 169'a çıktığı bildirildi.

Bu, virüsün ülkede ilk kez tespit edildiği 30 Ocak'tan bu yana kayda geçen en yüksek günlük vaka artışı oldu.



Açıklamada, son bir günde 157 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19'a bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 29'a yükseldiği kaydedildi.

Ülke genelinde virüse yakalanan 36 bin 824 kişi de iyileşti.

- Sokağa çıkma yasağı ay sonuna kadar uzatılmıştı

Hindistan’da yeni tip koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı dün bir kez daha uzatılmış ancak eyaletlere, kısıtlamalara tabi olan bazı ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesiyle ilgili daha fazla karar hakkı verileceği belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülke genelinde halihazırda uygulanan sokağa çıkma yasağının 31 Mayıs’a kadar uzatıldığı belirtilmiş ve bugünden itibaren yürürlüğe girecek yeni karara göre, hava yolu ve metro seferlerinin yapılmayacağı, eyaletler arası tren seferlerinin ise bazı kısıtlamalarla süreceği ifade edilmişti.

Sokağa çıkma yasağı süresince okullar, oteller, restoranlar, dini, siyasi ve kültürel faaliyetlerle ilgili toplanma alanları kapalı olacak.