İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8595
  • EURO
    7,6958
  • ALTIN
    381.654
  • BIST100
    114228
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 336 can kaybı
Dünya

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 336 can kaybı

Hindistan'da son 24 saatte 13 bin 586 yeni Kovid-19 vakası görüldü, 336 kişi hayatını kaybetti.

AA19 Haziran 2020 Cuma 09:54 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 10:01
ABONE OL

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 bin 586 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, ülkede toplam vaka sayısının 380 bin 532'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 336 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 12 bin 573'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 10 bin 386 artışla 204 bin 711'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Ayşenur Arslan'dan skandal sözler: Pençe harekatlarından utanıyorum

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.