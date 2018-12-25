Hindistan'da tapınağa girmeye çalışan 2 kadın binlerce erkeğin saldırısına uğradı

Hinduizm'in en kutsal tapınaklarından biri sayılan Sabarimala'ya ergenlik çağına girdikten sonra kadınlar "kirli" oldukları gerekçesiyle alınmıyordu. Ancak Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin ''kadınlar da girebilir'' kararının ardından bazı Hindu kadınlar tapınağa girme girişimlerinde bulundu. Bu girişimler binlerce erkeğin saldırısıyla engellendi.

Yine Güney Kerala eyaletindeki tapınağa girmek için yola çıkan 40'lı yaşlarda iki kadın yol boyunca taciz, şiddet ve hakaretlere maruz kaldı. Kadınların etrafına toplanan yüzlerce erkek, kadınların tapınağa ulaşmaması için elinden geleni yaptı. Duruma müdahale eden polis kadınlara eşlik ederek tapınağın yakınına kadar götürdü.

Etrafını saran yüzlerce erkekten kurtulan kadınlar, tapınağa sadece 1 kilometre kala karşıdan gelen bir hacı grubuna rastlayan kadınlar, sert müdahaleye maruz kaldı. Tekrar müdahale eden polis kalkanları ile kadınları korudu.

Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin 10-50 yaş aralığındaki kadınların tapınağa girmelerinin önünü açan kararı eylül ayında aldı. Kararın ardından tapınak çevreleri kadın aktivistler ve gelenekselci toplum arasında adeta bir savaş alanına döndü.

Ekim ayında da mahkeme kararını protesto etmek için sokaklara dökülen Hindular şiddete başvurmuş, polis 2200 kişiyi gözaltına almıştı.