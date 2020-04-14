İSTANBUL 22°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8154
  • EURO
    7,4728
  • ALTIN
    380.042
  • BIST100
    98549.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'da ''tecrit'' uygulaması 3 Mayıs'a kadar uzatıldı
Dünya

Hindistan'da ''tecrit'' uygulaması 3 Mayıs'a kadar uzatıldı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, halkın 3 Mayıs'a kadar evlerinde kalmayı sürdürmesi talimatı verdiğini açıkladı.

AA14 Nisan 2020 Salı 18:22 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 18:22
ABONE OL

 Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde uygulanan "tecrit", 3 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, halkın 3 Mayıs'a kadar evlerinde kalmayı sürdürmesi talimatı verdiğini açıkladı.

Modi, Kovid-19 salgınının sıcak noktalarından uzak bölgelerde, günlük kazançla geçinen yoksullara yardım amacıyla bazı kısıtlamaların 20 Nisan itibarıyla hafifletileceğini söyledi.

3 Mayıs'a kadar her Hindistanlının tecrit altında yaşayacağını belirten Modi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm Hindistanlılardan talebim şu; yeni tip koronavirüsün diğer bölgelere yayılmasını önleyelim. Ülke, sosyal mesafe ve tecritten büyük fayda sağladı. Sadece ekonomik açıdan bakarsak pahalıya mal olduğu görülür. Büyük bedel ödemek zorundaydık. Ancak Hindistanlıların yaşamlarıyla kıyaslanamaz."

Hindistan'da Kovid-19'dan 358 kişi öldü, 10 bin 541 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Kovid-19 mücadelesinde sağlık çalışanlarının takdire şayan dayanışması

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.