30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,676
  • 6,3708
  • 259.576
  • 101292
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan'da telekomünikasyon binasında çıkan yangında 100 kişi mahsur kaldı

Hindistan'da telekomünikasyon şirket binasında yangın çıktı. Yoğun dumandan korunmak için insanların balkonlara çıktığı görüldü. Yangına müdahale ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yangın, Mumbai şehrindeki Bandra bölgesinde bulunan MNTL isimli telekomünikasyon şirketinin binasının 3´üncü ve 4´üncü katlarında, yerel saatle 15.00 sıralarında çıktı. 14 itfaiye aracının sevk edildiği; bina ve çevresinde yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi. Yangında ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken; amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yoğun dumandan kaçan insanların balkonlara sığındığı görüldü. Ayrıca, yerel medya, binada yaklaşık 100 kişinin mahsur kaldığını duyurdu.
 
 
Kurtarma çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

Erbil´de Türk diplomatı şehit eden teröristler yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Düzce'den bir acı haber daha!

Düzce'den bir acı haber daha!

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Dışişleri Bakanlığı'nda

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Dışişleri Bakanlığı'nda

İstanbul Valiliği Suriyeli göçmenler için tarih verdi

İstanbul Valiliği Suriyeli göçmenler için tarih verdi

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu

İki market devi birleşiyor!

İki market devi birleşiyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde panik: 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde panik: 13 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu! Şüpheli FETÖ'cü çıktı

İstanbul'da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu! Şüpheli FETÖ'cü çıktı

iPhone'larda yeni dönem! O özellik belli oldu...

iPhone'larda yeni dönem! O özellik belli oldu...
 

POPÜLER HABERLER

Öykü Arin´in annesinden duygulandıran paylaşım

Öykü Arin´in annesinden duygulandıran paylaşım

THY EuroLeague ön inceleme: 2019/2020

THY EuroLeague ön inceleme: 2019/2020

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

Filmlerdeki o sahneler bakın nasıl çekilmiş

Daha 6 yaşında, ekonomiye kazandırdığı ise...

Daha 6 yaşında, ekonomiye kazandırdığı ise...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA