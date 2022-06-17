Hindistan'da tepki çeken ''Agnipath'' planı! Halk sokağa döküldü

Hindistan'da "Agnipath" olarak adlandırılan askeri reforma karşı gerçekleştirilen protestolar şiddetini arttırıyor. Telengana eyaletine bağlı Secunderabad kentindeki protestolarda polis ve protestocular arasında çatışma çıktı. Tansiyonun yükseldiği kentte 1 protestocunun hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı açıklandı. Polisin kalabalığa ateş açtığı belirtilirken, can kaybının polis kurşunundan kaynaklanıp kaynaklanmadığının henüz bilinmediği aktarıldı.

Rajasthan, Uttar Pradesh ve Madhya Pradesh de dahil olmak üzere ülkenin farklı noktaları, şiddetli protestolara sahne oluyor. Bihar ve Telangana'da otobüsler ve tren vagonları ateşe verilirken, polis bazı noktalarda aşırı güç kullanmakla suçlandı.

Tepki çeken askeri reform

Agnipath planı, orduya kısa vadeli sözleşmeli asker alımını içeriyor. Plan çerçevesinde askerler 6 ayı eğitim olmak üzere toplam 4 yıl orduda görev yapacak. Bu yıl yaklaşık 46 bin kişinin yeni sistemle işe alması planlanırken, askerlerin sadece yüzde 25'i görevine devam edecek. Orduya girenlerin 4 yılın ardından ne yapacağının belirsiz olması ise endişeye yol açıyor. Plan ayrıca ordunun profesyonelliğini zayıflatabileceği ve işsizlik sorunun olduğu ülkede daha fazla işsizliğe yol açabileceği gerekçesiyle tepki çekiyor. Muhalefet kanadı yeni sistemle Hint ordusunun "stajyer ordu" haline getirileceğini savunuyor.

Program çerçevesinde orduya alınacakların yaş aralığı ise 17.5 ile 21 olacak.