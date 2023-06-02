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Dünya

Hindistan'da tren faciası! Ölü sayısı artıyor

Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 288'e çıktı, 900'den fazla kişi yaralandı.

AA2 Haziran 2023 Cuma 19:59 - Güncelleme:
Hindistan'da tren faciası! Ölü sayısı artıyor
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Eyaletin Balasore bölgesindeki Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında dün yerel saatle 19.20'de iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada 288 kişi yaşamını yitirdi, 900'den fazla kişi yaralandı.

Hint yerel basınına göre, ülkede son 20 yılda meydana gelen "en büyük tren kazası" olarak nitelendirilen trajik olayda hayatını kaybedenlerin sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

Kurtarma çalışmalarına yerel halk da destek veriyor. Kaza nedeniyle çok sayıda tren seferi iptal edildi.

Yetkililer, kazaya karışan yolcu trenlerinin, Coromandel Express ve Yashwatpur-Howrah Ekspress'e ait olduğu bilgisini paylaştı.

Shalimar Tren İstasyonu'ndan hareket eden Coromandel Express'e ait yolcu treninin, Chennai Central Tren İstasyonu'na doğru seyir halinde olduğu kaydedildi.

- "KAN BAĞIŞINDA BULUNAN TÜM GÖNÜLLÜLERE MİNNETTARIM"

Orissa eyaletinin üst düzey yetkililerinden Pradeep Jena, bölgeye 200 ambulans, 50 otobüs, 45 mobil klinik ve 1200'ü aşkın polis ve kurtarma ekibinin sevk edildiğini söyledi.

"Kan bağışında bulunan tüm gönüllülere minnettarım. Takviye olarak doktorlar, ambulanslar, otobüsler göndermeye çalışıyoruz." diyen Jena, kurtarma faaliyetlerine odaklandıklarını ve kazanın sebebinin araştırıldığını belirtti.

Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, Twitter paylaşımında, "talihsiz kaza" nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ve yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de kazaya ilişkin Demir Yolu Bakanı ile görüştüğünü ve kazadan etkilenenlere gerekli tüm desteğin verilmeye çalışıldığını ifade etti.

Modi, yakınlarını kaybeden ailelere başlığı, yaralılara şifa diledi.

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