Hindistan'da tren istasyonunda çıkan izdihamda en az 16 kişi hayatını kaybetti

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, başkentteki Yeni Delhi Tren İstasyonu'ndan Prayagraj kentine giden 2 seferin iptal edilmesinin ardından yolcular arasında izdiham yaşandı. <img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/02/16/37068452.jpg'/><p>İzdihamda 2'si çocuk olmak üzere en az 16 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/02/16/37068453.jpg'/><p>Yerel yetkililer, olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibinin sevk edildiğini ve yaralıların tedavi için yakınlardaki hastanelere gönderildiğini belirtti.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/02/16/37068445.jpg'/>