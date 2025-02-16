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Dünya

Hindistan'da tren istasyonunda çıkan izdihamda en az 16 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda yaşanan izdihamda en az 16 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

AA16 Şubat 2025 Pazar 10:21 - Güncelleme:
Hindistan'da tren istasyonunda çıkan izdihamda en az 16 kişi hayatını kaybetti
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Asian News International'ın (ANI) haberine göre, başkentteki Yeni Delhi Tren İstasyonu'ndan Prayagraj kentine giden 2 seferin iptal edilmesinin ardından yolcular arasında izdiham yaşandı.

İzdihamda 2'si çocuk olmak üzere en az 16 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Yerel yetkililer, olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibinin sevk edildiğini ve yaralıların tedavi için yakınlardaki hastanelere gönderildiğini belirtti.

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