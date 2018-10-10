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Hindistan'da hızlı trenin kısmen raydan çıkması sonucu 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Hindistan'da bir hızlı trenin kısmen raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

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Uttar Pradeş eyaleti emniyet müdürü O.P. Singh, Lucknow kentinin 80 kilometre güneybatısındaki Raebareli bölgesindeki tren istasyonunda bir trenin lokomotif ve 5 vagonunun raydan çıktığını belirtti.

Sabah erken saatlerde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğünü bildiren Singh, yaralanan 35 kişinin hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Singh, trendeki yolcuların otobüslerle güvenli yerlere götürüldüğünü kaydetti.

Trenin istasyona girdiği esnada meydana gelen kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Bazı yerel kaynaklar, kazada ölenlerin sayısını 7 olarak bildirdi.

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