Hindistan'da uçak kalkışta havaalanının duvarına çarptı
Hindistan'ın Trichy kentinden Dubai'ye gitmek üzere havalanan uçak Trichy Havaalanı'nın duvarına çarptı.
- AA
Hindistan basınında yer alan haberde, Air India'nın Trichy-Dubai seferini yapan uçağın kalkış sırasında havaalanının duvarına çarptığı bildirildi.
Duvara çarpan uçağın hasar gördüğü, kulenin uyarması üzerine uçağın Mumbai'ye güvenli bir şekilde indiği belirtildi.
Uçakta bulunan 136 kişinin durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Air India, uçağı kullanan pilotların 6 bin 500 saati aşan uçuş deneyimine sahip olduğunu kaydetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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