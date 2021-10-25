Hindistan'da vahşet! Pakistan maçı kazandı diye Müslüman öğrencilere saldırdılar

star.com.tr 25 Ekim 2021 Pazartesi 17:47 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 17:47

Pazar günü, Pakistan kriket takımı Dubai'deki T20 Dünya Kupası maçında Hindistan'ı yendi. Maçtan saatler sonra, Hindistan'ın Pencap eyaletinin Sangrur bölgesindeki Bhai Gurdas Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü'nden Keşmirli öğrenciler, saldırıya uğradı.



Saldıran Hindular, kız erkek demeden tüm öğrencilere şiddet uyguladı. Ayrıca gençlerin kaldığı yurt odaları da, dağıtıldı.

"Biz Keşmir Müslümanları burada yurttau maçı izliyorduk. Uttar Pradeş eyaletinden insanlar içeri daldı. Buraya çalışmaya geldik. Bize ne yapıldığını görebilirsiniz. Biz Kızılderili değil miyiz? Peki Başbakan Narendra Modi bu konuda ne diyor?"

Üst düzey bir polis yetkilisi Indian Express'e, kolejde yaklaşık 90 Keşmirli öğrenci ve Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinden yaklaşık 30 öğrenci olduğunu söyledi.

Jammu ve Keşmir Öğrenci Derneği sözcüsü Nasir Khuehami, sosyal medya hesabından saldırıya karışan herkesin derhal tutuklanmasını ve eyaletteki Keşmirli öğrenciler için yeterli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

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