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Dünya

Hindistan'da yaşanan felakette 102 kişi öldü

Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı sel ve kazalarda haziran başından bu yana 102 kişi yaşamını yitirdi.

AA17 Temmuz 2022 Pazar 00:16 - Güncelleme:
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ANI News'in Maharaştra Eyaleti Afet Durumu Rapor Endeksi'ne dayandırdığı haberine göre, 1 Haziran'dan bu yana eyalette şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor.

Eyalette şiddetli yağışın sebep olduğu sel ve kazalar nedeniyle son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi yaralandı. Haziran ayı başından bu yana can kaybı sayısı 102'ye yükseldi.

Söz konusu tarihten bu yana yaklaşık 12 bin kişinin tahliye edildiği Maharaştra'da, ölen hayvanların sayısı da 189 olarak kayıtlara geçti.

Eyalette yağışın etkilediği 28 bölgeden bazılarında "kırmızı" bazılarında da "turuncu" uyarı verildi.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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