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Hindistan'da yoğun sis hava ulaşımını etkiledi

Hindistan'da yoğun sis ve hava kirliliği nedeniyle bazı uçuşlar gecikmeli olarak yapıldı.

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Ülke basınında yer alan habere göre, başkent Yeni Delhi'de yoğun sis nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar oldu.

Yeni Delhi Havaalanı'nda görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesi nedeniyle 45 uçuşun gecikmeli yapıldığı belirtildi.

Hava Kirliliği Kontrol Kurulu (CPCB), başkentteki hava kirliliğinin son 2 günde "ciddi" boyutlara ulaştığını açıkladı.

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