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Dünya

Hindistan'da yolcu otobüsü faciası! 40 ölü

Hindistan'da yolcu otobüsünün su kanalına düşmesi sonucu 40 kişi yaşamını yitirdi.

AA16 Şubat 2021 Salı 12:53 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 12:53
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Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, Madhya Pradeş'in Sidhi bölgesinde Patna köyü yakınlarında en az 46 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünün köprüden su kanalına düştüğünü bildirdi.

Kazada 40 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran yetkililer, 6 kişinin de kurtarıldığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan otobüsler ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl 100 binden fazla kişi yaşamını yitiriyor.

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