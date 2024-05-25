İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2024 Cumartesi / 18 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2511
  • EURO
    35,0023
  • ALTIN
    2418.47
  • BIST100
    10676.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'daki bir lunaparkta yangın: 20 kişi yaşamını yitirdi
Dünya

Hindistan'daki bir lunaparkta yangın: 20 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir lunaparkta çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 19:34 - Güncelleme:
Hindistan'daki bir lunaparkta yangın: 20 kişi yaşamını yitirdi
ABONE OL

The Times of India gazetesinin haberine göre, polis tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Rajkot kentindeki lunaparkta yangın çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, yangının henüz neden çıktığının belirlenemediği ancak ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Daha fazla can kaybı olabileceği ifade edilen açıklamada, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel yönetimin yangından etkilenenlere yardım ettiğini ve çok üzgün olduğunu belirtti.

Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel de olayı soruşturmak için özel bir ekibin görevlendirdiğini duyurdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.