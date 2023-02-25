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Dünya

Hindistan'daki G-20 toplantısında Ukrayna'daki savaş konusunda mutabakat sağlanamadı

Hindistan'ın teknoloji merkezi Bengaluru'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, Rusya ile Çin'in, Ukrayna'daki savaşın nihai bir belgede tanımlanmasına itiraz etmesiyle konsensüs sağlanamadan sona erdi.

AA25 Şubat 2023 Cumartesi 17:47 - Güncelleme:
Hindistan'daki G-20 toplantısında Ukrayna'daki savaş konusunda mutabakat sağlanamadı
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Hindistan'ın ev sahipliğinde yapılan ve ilk günü Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yıl dönümünde gerçekleşen toplantı bugün tamamlandı.

Toplantının sonunda yayınlanan nihai belgede Ukrayna'daki savaş konusunda herhangi bir anlaşmaya varılamadığı belirtildi.

Sonuç bildirgesi, önde gelen yedi sanayi ülkesinden oluşan G7'nin dün Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklaması ardından geldi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rus yetkililerin katıldığı bir oturumda "Ukrayna'ya karşı yasa dışı ve haksız savaşı" kınayarak, G-20 ülkelerine Ukrayna'yı desteklemek ve Moskova'nın savaş çabalarını engellemek için daha fazlasını yapma çağrılarını yineledi.

Kasım ayında Endonezya'nın Bali kentinde yapılan son büyük G-20 toplantısında liderler, Ukrayna'daki savaşın dünya ekonomisindeki kırılganlıkları artırdığı uyarısında bulunarak savaşı şiddetle kınamıştı.

Hindistan'ın G20 dönem başkanlığı 1 Aralık 2022'de başlamıştı. Yeni Delhi, 9-10 Eylül'de gerçekleştirilecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

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