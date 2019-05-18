Hindistan’daki parlamento seçimlerinin altıncı aşaması da bitti

Hindistan Seçim Komisyonu, seçimin altıncı aşamasında, 7 eyalette yapılan seçimlerde yaklaşık 64 milyon vatandaşın oy kullandığını bildirdi.

Kayıtlı 100 milyon seçmenin bulunduğu altıncı aşamada, seçime katılım oranının yüzde 63,49 olduğu belirtildi.

Seçimin altıncı aşamasında 7 eyalette toplam 979 aday, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'nın (Halk Meclisi) 543 sandalyesinden 59’u için yarıştı.

Genel seçimlerde yarın yedinci ve son tur için oy verme işlemi başlayacak. Yedinci aşamada seçmenler, Halk Meclisinin kalan 59 sandalyesini belirlemek için 8 eyalette oy kullanacak.

Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor.