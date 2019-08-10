Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 95'e yükseldi
Hindistan´da aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 95´e çıktı.
- DHA
Yetkililer, en çok Kerala, Karnataka ve Maharashtra eyaletlerinin selden etkilendiğini; evlerde mahsur kalan binlerce kişinin kurtarıldığını duyurdu
Yerel medya şu ana kadar 95 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin yaralandığı, 50´den fazla kişinin de kayıp olduğu belirtildi.
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