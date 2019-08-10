Yetkililer, en çok Kerala, Karnataka ve Maharashtra eyaletlerinin selden etkilendiğini; evlerde mahsur kalan binlerce kişinin kurtarıldığını duyurdu

Yerel medya şu ana kadar 95 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin yaralandığı, 50´den fazla kişinin de kayıp olduğu belirtildi.