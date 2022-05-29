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Dünya

Hindistan'daki selde can kaybı 30'a yükseldi

Hindistan'ın Assam eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

IHA29 Mayıs 2022 Pazar 20:24 - Güncelleme:
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Hindistan'ın Assam eyaletinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor. Yetkililer, eyalette devam eden sellerden yarım milyonun üzerinde kişinin etkilendiğini, son 24 saatte 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybının 30'a yükseldiğini açıkladı.

Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumu (ASDMA), selde herhangi bir azalma olmadığını ve selin 12 bölgeyi vurduğunu açıkladı. Yetkililer, 956 köyün sular altında bulunduğunu belirtirken, selden etkilenen bölgelerde en az 40 bin hektar ekili alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Assam eyaletinde muson mevsiminde sel olayları her yıl yaşanıyor.

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