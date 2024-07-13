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Dünya

Hindistan'daki seller can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 90'a yükseldi

Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a çıktı.

AA13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:46 - Güncelleme:
Hindistan'daki seller can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 90'a yükseldi
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Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerinde aşırı yağışlar ve sel etkisini azaltsa da can almaya devam ediyor. Assam eyaletinin afet yönetimi yetkilileri, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiğini açıkladı.

YAŞAM ALANLARI SULAR ALTINDA KALDI

Açıklamada, çeşitli bölgelerdeki yaşam alanlarının da hala sular altında olduğu bildirildi. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), söz konusu afetler nedeniyle bölgede kırmızı alarm vermişti.

HİNDİSTAN'DA MUSON YAĞMURLARI ETKİLİ OLUYOR

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları ülkede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.

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