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Dünya

Hindistan'daki şiddet olaylarında ölü sayısı 142'ye çıktı

Hindistan'ın Manipur eyaletindeki şiddet olaylarında mayıs ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 142'ye yükseldiği bildirildi.

AA10 Temmuz 2023 Pazartesi 18:08 - Güncelleme:
Hindistan'daki şiddet olaylarında ölü sayısı 142'ye çıktı
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NDTV News'in haberine göre, eyalet hükümetinin Yüksek Mahkeme Başkanı'na sunduğu raporda, Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile (ST)" kategorisine dahil edilmemesi gerekçesiyle başlayan şiddet olaylarının kapsamlı bilançosu yer aldı.

Raporda, Manipur eyaletinde mayıs ayından itibaren meydana gelen şiddet olayları nedeniyle 142 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, Hindistan polisinin bu olaylar nedeniyle 6 bin 745 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Mayıstan bu yana kundaklamalar da dahil olmak üzere 5 bin civarında şiddet olayının kayıtlara geçtiği aktarılan raporda, en fazla ölüm vakasının Doğu ve Batı Imphal bölgelerinde yaşandığı ifade edildi.

Manipur eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, internet yasağının şartlı olarak gevşetilmesi konusunda adımlar atıldığı belirtiliyor.

EYALETTEKİ ŞİDDET OLAYLARI

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle gösteriler düzenlemesiyle başlayan şiddet olayları, nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Kukilerin de aralarında bulunduğu bazı grupların buna itiraz etmesiyle artmıştı.

Olayların bastırılması için 4 Mayıs'ta askere "vur" emri verilmiş, eyalette yaşana şiddetin kontrol altına alınması için internet kesintileri dahil birçok tedbir alınmıştı.

Toplumsal huzursuzluğun sürdüğü eyalette yüzlerce ev yıkılmış, on binlerce kişi yerinden edilmişti.

Hindistan İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da şiddet olaylarının soruşturulması için heyet kurmuştu.

Eyalette internet kesintileri ve yer yer sokağa çıkma yasakları uygulanmaya devam ediyor.

Hindistan'da "Planlanmış Kabile (ST)" kategorisi, topluluklara siyasi temsil, okullarda kota ve memuriyet gibi olanaklar sağlıyor.

Yasalara göre, dağlık alanlara yerleşmelerine izin verilmeyen Meiteiler, eyalette Myanmar ve Bangladeşli göçmen nüfusunun artması nedeniyle zorluklarla karşılaştıklarını iddia ediyor.

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