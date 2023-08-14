Hindistan'daki şiddetli yağışlarda can kaybı 50'yi aştı

Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Eyalet Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen olaylarda can kaybının 50'yi aştığını belirterek, "Bu sayı daha da artabilir. Çünkü 20 kişi hala mahsur durumda" dedi.

Eyalet Afet Yönetim Dairesi'nden Praveen Bhardwaj, akşam saatlerine kadar 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktararak, "13 kişi daha kayıp, ancak zaman geçtikçe onların canlı olarak çıkarılacağına dair umudumuzu kaybediyoruz" dedi.

Bhardwaj, Solan bölgesinde evlerin çökmesi sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve Mandi bölgesinde evlerinin çökmesi sonucu bir anne ve çocuğunun hayatını kaybettiğini ifade etti.

Himaçal Pradeş'te okullar ve diğer eğitim kurumları kapatılırken, tehlikeli bölgelerdeki halk sığınaklara sevk edildi.