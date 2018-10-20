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Hindistan'daki tren kazasında ölü sayısı 61’e yükseldi

Hindistan’ın Pencap eyaletinde bir trenin kalabalığın arasına daldığı kazada ölü sayısının 61’e yükseldiği açıklandı.

  • İHA
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Ülkede bir günlük yas ilan edildiği bildirildi. Hindistan’daki tren kazasında ölü sayısının 61’e yükseldiği, 72 kişinin ise yaralı olduğu açıklandı. Feci kazanın yaşandığı Hinidstan'da bir günlük yas ilan edildi. Hindistan’ın Pencap eyaletindeki Amritsar kentinde dün Ravan Dahan festivalini izlemek isteyen seyirciler tren raylarına oturdu. Bu sırada gelen tren kalabalığa daldı. Seyircilerin kutlamaların gürültülerinden dolayı yaklaşan trenin sesini duymadıkları ve kazada 61 kişinin öldüğü, en az 72 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

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