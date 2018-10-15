Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan'da Zika virüsü tespit edilen kişi sayısı 60'a yükseldi

Hindistan'ın Racastan eyaletine bağlı Jaipur kentinde Zika virüsü tespit edilen kişi sayısı 60'a çıktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hindistan'ın Racastan eyaletine bağlı Jaipur kentinde Zika virüsü tespit edilen kişi sayısı 60'a çıktı.

Şinhua ajansının sağlık yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Jaipur'da 5 kişide daha Zika virüsü tespit edilmesiyle ülke genelinde görülen vaka sayısı 60'a yükseldi.

Yetkililer, bu kişilerden bir kısmının iyileştiğini, bazılarının hastanede gözlem altında tutulduğunu ifade etti.

Jaipur'da Zika virüsü tespit edilen kişilerden 11'inin hamile olduğu açıklanmıştı.

Bölgede sağlık ekipleri yaklaşık 26 bin evde incelemede bulunmuştu.

Zika virüsü, insanlara, enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor.

Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.

Zika virüsünün, hamilelere bulaşması halinde, bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor.

Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteren hastalığın, özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA