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Hindistan, ABD Başkanı Trump'ın 'Keşmir iddiasına' yalanladı

Hindistan hükümeti, Başbakan Narendra Modi'nin ABD Başkanı Donald Trump'tan, Pakistan ile aralarındaki Keşmir sorunu konusunda 'ara buluculuk' yapmasını istediği iddialarını yalanladı.

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NDTV'nin haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Parlamentonun Eyaletler Meclisi'nde (Rajya Sabha) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Trump'ın, Modi'nin kendisine Keşmir konusunda "ara bulucu" olup olmayacağını sorduğu yönündeki açıklamasını reddederek, "böyle bir talepte bulunulmadığını" belirtti.

Jaishankar, "Başbakan tarafından ABD Başkanı'na böyle bir talepte bulunulmadığına dair meclisi kati surette temin etmek istiyorum. Ayrıca Hindistan'ın, Pakistan ile olan tüm önemli sorunların yalnızca iki taraflı olarak ele alınması konusunda tutarlı bir tutumu olduğunu yinelemek istiyorum." diye konuştu.

- "KEŞMİR KONUSUNDA ARA BULUCU OLABİLİRİM"

ABD Başkanı Trump ile Pakistan Başbakanı İmran Han, dün Beyaz Saray'daki görüşmelerinin başında Oval Ofis'te basın mensuplarına gündemi değerlendirmişti.

Yaklaşık 40 dakika süren basınla soru cevap bölümünde iki lider, ağırlıklı olarak ABD-Pakistan ilişkilerinin bundan sonra daha iyi olması yönündeki çabalara vurgu yapmıştı.

Ayrıca Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir meselesinde de rol oynayabileceğini belirten Trump, "İki hafta önce Başbakan Narendra Modi ile beraberdim. Bu konuyu da konuştuk. Kendisi benim ara bulucu olup olamayacağımı sordu. Onlar da siz de bu konunun çözüme kavuşmasını istiyorsunuz. Ben de 'Yardım edebilirim, ara bulucu olabilirim.' dedim. Bu konu çözüme kavuşmalı." şeklinde konuşmuştu.

- KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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