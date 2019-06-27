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Hindistan'dan ABD'ye ''S-400'' yanıtı: Milli menfaatlerimize uygun olanı yapacağız

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, S-400'lerin Hindistan'ın ulusal çıkarı olduğunu ifade etti.

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Hindistan medyasındaki haberlere göre, Jaishankar'ın S-400 füze sistemleriyle ilgili, "Biz, milli menfaatlerimize uygun olanı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Jaishankar ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki görüşmelerinin ardından birlikte basın açıklaması yapmıştı.

ABD'nin, olası S-400 yaptırımlarıyla ilgili bir soruya Jaishankar, "Pek çok ülkeyle ilişkimiz var, bunların bir geçmişi var. Biz, milli menfaatlerimize uygun olanı yapacağız. Stratejik ortaklığın bir gereği, her ülke diğerinin ulusal çıkarlarını anlamalıdır." yanıtını vermişti.

Jaishankar, ABD ile İran arasındaki süregelen gerilimlere ilişkin ise "Bakan Pompeo ile Körfez'deki durumu tartıştık. Ayrıca bu durumun bir parçası olarak enerji güvenliği, Hindistan diasporası, bölgesel güvenlik ve ticaretle ilgili endişelerimizi kendisiyle paylaştım." ifadelerini kullanmıştı.

- HİNDİSTAN S-400'LER KONUSUNDA KARARLI

Ekimde Rusya'yla S-400 anlaşması yapan Hindistan, imzaların atılmasından bu yana ABD Başkanı Donald Trump tarafından defalarca tehdit edilmişti.

O tarihten bu yana Hindistan, birçok kez S-400'ler konusundaki tutumunu yineledi.

Anlaşmanın yapıldığı tarihlerde Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, Yeni Delhi'nin ABD yaptırımlarına rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alacağını ve ülkesinin bağımsız güvenlik politikası izleyeceğini söylemişti.

Hindistan Savunma Bakanlığı, ocakta parlamentoda konuyla ilgili bir soruya yaptığı yazılı açıklamasında, S-400'lerin Rusya'dan satın alınması için 5 Ekim 2018'de sözleşme imzalandığını, teslimatın 2020 Ekim'den başlayarak Nisan 2023'e kadar tamamlanacağını ifade etmişti. Savunma sisteminin tedarikini etkileyebilecek tüm gelişmelerin farkında olunduğu da vurgulanmıştı.

- RUSYA, HİNDİSTAN'IN ASKERİ TEÇHİZATININ YÜZDE 70'İNİ SAĞLIYOR

Hindistan Hava Kuvvetlerinin eski Kurmay Başkanı Yardımcısı Kapil Kak, salı günü AA muhabirine yaptığı açıklamada ise ABD'nin egemen ülkelere kendi çıkarlarını benimsetme girişiminin ters tepeceği, bu tutumunun ülkelerin stratejik bağımsızlığına bir nevi saldırı olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Pompeo'nun salı günü Hindistan'a ziyareti öncesinde yerel medyanın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde de Hint tarafının kendi pozisyonunu ABD'ye açıklamakta başarılı olduğu ve ABD tarafının da Yeni Delhi'nin bu konudaki ihtiyacını anlayışla karşıladığı ileri sürülmüştü.

Söz konusu haberlerde, Hindistan'ın, Rusya ile savunma sanayisi alanında uzun yıllara dayanan iş birliğini bozmayı düşünmediğini muhataplarına aktardığı kaydedilmişti.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsünün (SIPRI) 2017 yılı raporuna göre, Rusya, Hindistan'ın askeri teçhizatının yaklaşık yüzde 70'ini tedarik ediyor. Herhangi bir askeri tedarikçiye bağımlı kalmak istemeyen Hindistan, stratejik özerkliğini kaybetme endişesiyle askeri sistem alım kaynaklarını çeşitlendirerek bu alandaki ihtiyacını Rusya'nın yanı sıra ABD, İsrail ve Fransa gibi ülkelerden sağlıyor.

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