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Hindistan’dan Keşmir’de haritalı provokasyon

Aşırı milliyetçi Modi hükümetinin çoğunluğu Müslüman olan Cammu Keşmir’in özerkliğini iptal ederek eyaleti ikiye bölmesinin ardından Hindistan yeni bir skandala imza attı.

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Yeni Delhi yönetimi, Keşmir bölgesini Hindistan sınırları içerisinde gösteren bir harita yayınladı. Haritada Pakistan’ın denetiminde olan Muzafferabad, Mirpur ve Punç gibi bölgeler Hindistan’a aitmiş gibi gösterildi. Hükümetin yayınladığı yeni siyasi haritada ayrıca, Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesi de Hindistan sınırları içerisindeki Ladak eyaletine dahil edildi. Çoğunluğu Müslüman olan Keşmir bölgesinin bir kısmı, Pakistan’a bırakılmasına rağmen Çin ve Hindistan işgali altında bulunuyor. 

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