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Dünya

Hindistan'dan Libya adımı! Büyükelçilik çalışmaları tekrar başladı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Hindistan Büyükelçiliğinin çalışmalarına yeniden başladığı bildirildi.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 23:32 - Güncelleme:
Hindistan'dan Libya adımı! Büyükelçilik çalışmaları tekrar başladı
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Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Asya ve Avustralya İşleri Dairesi Müdürü Nuri el-Kasil ile Hindistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Muhammed Alim'in Trablus'ta bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Libya vatandaşlarına vize verilmesi ve Libya'daki Hintli işçilerin koşullarının takip edilmesi konularının ele alındığı kaydedildi.

Başkent Trablus'taki Hindistan Büyükelçiliğinin yeniden açıldığı aktarılan açıklamada, bu gelişmenin iki dost ülke için önemli bir adım olarak değerlendirildiği ifade edildi.

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