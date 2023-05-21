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Dünya

Hindistan'dan MiG-21 kararı! 50 savaş uçağını geçici olarak yere indirdi

Hindistan, 50 savaş uçağından oluşan MiG-21 filosunu geçici olarak kullanmama kararı aldı.

AA21 Mayıs 2023 Pazar 07:25 - Güncelleme:
Hindistan'dan MiG-21 kararı! 50 savaş uçağını geçici olarak yere indirdi
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Hindistan, 8 Mayıs'ta Rajasthan eyaletinde 3 kişinin öldüğü kazanın ardından eski Sovyetler Birliği yapımı MiG-21 savaş uçağı filosunu geçici olarak yere indirdi.

India Today'in haberine göre, Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, söz konusu kararı 8 Mayıs'taki kazaya ilişkin soruşturma nedeniyle aldı.

Bu kapsamda, 50 savaş uçağından oluşan MiG-21 filosunu geçici olarak kullanmama kararı alındı.

Hindistan Hava Kuvvetleri hem Rusya hem de NATO üyesi ülkelerin yapımı savaş uçaklarını kullanırken son dönemlerde NATO mensubu ülke uçaklarına ağırlık vermeye başlamıştı.

NATO üyesi Romanya, 16 Mayıs'ta eski Sovyet döneminden kalma MiG-21 filosunu resmen emekliye ayırmıştı.

Rajasthan'da 8 Mayıs'ta MiG-21 savaş uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, pilot ise kurtulmuştu.

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