Yeni Delhi, nükleer silahların kullanımı ile ilgili politikasını dikkatle takip ettiğini, ancak Pakistan'la yaşanan gerilimin devam etmesi halinde şartlara bağlı olarak bu politikanın değişebileceği tehdidinde bulundu.

Savunma Bakanı Rajnath Singh yaptığı açıklamada, Hindistan'ın nükleer güç gelmesi konusunda kararlığı ve 'ilk kullanan olmama' doktrinine sıkı sıkıya bağlı olduğunu, ancak gelecekte ne olacağının şartlara bağlı olduğunu söyledi.

Rajnath konuşmasını, Hindistan'ın nükleer çalışmaları için sembolik öneme sahip Pokhran'da yaptı. Hindistan, 1974 ve 1998'de nükleer testlerini Pokhran'daki askeri bölgede gerçekleştirmişti.

Hindistan'ın Keşmir bölgesine özel statü kazandıran 370. maddeyi kaldırmasıyla had safhaya ulaşan gerilimle iki nükleer gücün karşı karşıya gelmesi, dünyanın gözünü bölgeye çevirdi.